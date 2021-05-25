بينها Air France.. شركات طيران جديدة توقف التحليق فوق أراضي بيلاروس

أعلنت اليوم الثلاثاء شركات الطيران Air France الفرنسية وFinnair الفنلندية وAustrian Airlines النمساوية تعليق الرحلات فوق أراضي بيلاروس بعد حادثة طائرة Ryanair الأحد الماضي.

إقرأ المزيد

وقالت الشركة الفرنسية في بيان نقلته وكالة "فرانس برس" إنه "سيتم تغيير مسار الطائرات الموجودة في الجو".

من جانبها ذكرت الشركة الفنلندية أنها "لن تستخدم المجال الجوي البيلاروسي حتى إشعار آخر".

وأعلنت الخطوط الجوية السنغافورية أيضا عن تعديل مسارات طائراتها كي تتجنب عبور أجواء بيلاروس.

وقرر قادة أوروبيون أمس الاثنين تكليف مجلس الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات لإغلاق الأجواء أمام شركات الطيران البيلاروسية ودعوا الشركات الأوروبية لوقف التحليق في المجال الجوي البلاروسي، وذلك عقب هبوط طائرة "رايان إير" في مينسك وتوقيف ناشط معارض كان على متنها.

وسبق أن أعلنت أمس AirBaltic اللاتفية، KLM الهولندية، وWizz Air الهنغارية، SAS السويدية، Lufthansa الألمانية أن طائراتها لن تدخل المجال الجوي البيلاروسي.

وفرض ليتوانيا حظرا على الحركة الجوية مع بيلاروس، فيما قالت أوكرانيا إنها ستقدم على نفس الخطوة اعتبارا من منتصف الليل المقبل.

وبدأت دول أروبية، منها بريطانيا وفرنسا، ترفض استقبال طائرات شركة "بيلافيا" البيلاروسية في مطاراتها.

ردا على ذلك، أعلنت الشركة البيلاروسية وقف الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة وفرنسا حتى نهاية أكتوبر المقبل، وتم صباح اليوم إلغاء رحلة كانت مقررة من مينسك إلى باريس.

ورصدت اليوم في سماء بيلاروس طائرات من الصين وكوريا الجنوبية وتركيا وروسيا، كما أقلعت رحلة واحدة من مينسك إلى ستوكهولم.

المصدر: وكالات