مصرع 5 أشخاص تسمما بالغاز في معمل للأغذية في الصين

قالت إدارة قضاء تشانغنينغ التابع لمنطقة ييبين في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، إن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم، وتم نقل اثنين آخرين إلى المستشفى في حالة غيبوبة.

وتعتقد السلطات المحلية، أن جميعهم أصيبوا بالتسمم بالغاز السام في معمل للأغذية.

وقع الحادث يوم أمس، عندما بدأت خدمات الطوارئ في تلقي تقارير من معمل "فورون سونلي" لإنتاج الأغذية. وعثر رجال الإنقاذ الذين وصلوا إلى مكان الحادث على ثمانية أشخاص، سبعة منهم فاقدين للوعي، وكان أحدهم في وعيه، وتم إرسالهم على الفور إلى المستشفى لتقديم المساعدة اللازمة، لكن لاحقا توفي 5 أشخاص ولا يزال الآخران في غيبوبة.

وتجري الجهات المختصة، التحقيق لتحديد ظروف وملابسات الحادث. ويعتقد التحقيق أن هؤلاء الأشخاص تعرضوا للتسمم بالغاز السام، أثناء أعمال الإصلاح والبناء التي تم إجراؤها هناك.

المصدر: نوفوستي