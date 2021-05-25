محكمة أمريكية تصدر حكما بحق الروسي المتهم باختراق "تسلا"

أصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن 10 أشهر بحق الروسي ييغور كريوتشكوف الذي اعترف بذنبه في تهمة التآمر بهف اختراق شبكات شركة "تسلا" الأمريكية.

ونظرا لإقدام المتهم على صفقة مع أجهزة التحقيق، صدر بحقه حكم السجن لمدة تعادل الفترة التي قد أمضاها في السجن على ذمة التحقيق، بالتالي سيتم ترحيله من الولايات المتحدة.

وبموجب قرار المحكمة، فرضت عليه غرامة قدرها 14825 دولارا بمثابة التعويضات للمتضررين.

وكان كريوتشكوف قد اعترف بذنبه في مارس عام 2020. وحسب مواد التحقيق، فإنه حاول استمالة موظف في شركة "تسلا" ليساعده في اختراق الشبكات الالكترونية لشركة "تسلا". وتم اعتقاله في لوس أنجلوس في أغسطس 2020 عند محاولته مغادرة البلاد.

المصدر: وكالات