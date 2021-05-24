الخارجية الأمريكية: مستعدون لبحث الخلافات مع روسيا بشأن معاهدة "ستارت 3"

أكد ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن الولايات المتحدة على استعداد لتفسير نقاط الخلاف مع روسيا بشأن معاهدة "ستارت 3"، مؤكدا أن بلاده أوفت بشروط الاتفاقية منذ أغسطس 2017.

من جهتها، نشرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، بيانات عن العدد الإجمالي للأسلحة الهجومية الاستراتيجية لروسيا والولايات المتحدة بموجب المعاهدة، والتي تم تمديدها لـ5 سنوات، وتشير إلى أن "الولايات المتحدة تجاوزت الأهداف المنصوص عليها في المعاهدة بـ101 وحدة بسبب القاذفات والقاصفات الثقيلة".

بدوره، قال الرئيس السابق لقسم المعاهدات الدولية بوزارة الدفاع الروسية، اللواء يفغيني بوزينسكي، إن "سبب الخلاف بين الجانبين الروسي والأمريكي هو الغموض البناء المتأصل في أي اتفاق من هذا القبيل.. المعاهدة لا تحدد بالضبط ما يجب استبداله وكيفية إعادة تجهيز المعدات بحيث تعتبر غير مناسبة لاستخدام الأسلحة النووية".

وأكد الباحث في مركز الأمن الدولي التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، ديمتري ستيفانوفيتش، أن "وزارة الخارجية الروسية لم تتهم الولايات المتحدة بانتهاك معاهدة الأسلحة الاستراتيجية، ولكن الأمر يتعلق بالاختلاف في طرق تنفيذها".

المصدر: "نوفوستي"