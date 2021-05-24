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الأمم المتحدة تدعو للإفراج عن رئيس مالي ورئيس الوزراء

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الأمم المتحدة تدعو للإفراج عن رئيس مالي ورئيس الوزراء
Reuters AMADOU KEITA
تنصيب باه نداو رئيسا لمالي في 25 سبتمبر عام 2020 (صورة من الأرشيف)
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دعت بعثة الأمم المتحدة في مالي للإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان المحتجزين من قبل العسكريين.

وقالت البعثة في تغريدة على "تويتر"، يوم الاثنين: "نتابع التطورات عن كثب ونظل ملتزمين بدعم الانتقال. ندعو للتهدئة ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس ورئيس الوزراء".

وأضافت أن "من يحتجزونهما سيحاسبون على ذلك"، مطالبة إياهم بضمان سلامة المحتجزين.

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وأكدت البعثة أنها على اتصال مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، والاتحاد الإفريقي ضمن اللجنة المحلية لمراقبة الانتقال، وغيرها من الجهات الدولية الداعمة للانتقال.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير عن اعتقال العسكريين في مالي للرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان ووزير الدفاع سليمان دوكوريه في أعقاب الإعلان عن تشكيلة حكومة جديدة غاب عنها اثنان من قادة الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس أبوبكر كيتا في أغسطس 2020.

المصدر: RT

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