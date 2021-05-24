وزير الدفاع الأفغاني يقود معارك ضد مقاتلي "طالبان" شرق كابل

أعلن مسؤولون أن القوات الأفغانية اشتبكت مع مقاتلي "طالبان" في مدينة مهترلام شرق كابل، ما دفع الجيش إلى شن هجوم مضاد تولى وزير الدفاع شخصيا الإشراف عليه.

واندلع قتال عنيف في وقت متأخر يوم أمس الأحد على أطراف مدينة مهترلام، وقال مسؤولون إن وزير الدفاع ياسين ضياء تولى في مرحلة معينة إدارة العمليات ميدانيا.

وقال ضياء وهو رئيس أركان الجيش السابق في رسالة بالفيديو "مع وصول التعزيزات، تلقى العدو ضربات قوية".

وأعلنت الوزارة أن ما لا يقل عن 50 من مقاتلي "طالبان" قتلوا خلال المعارك الليلية.

وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان منذ بدأت القوات الأمريكية انسحابها النهائي في الأول من مايو، مع تشديد المتمردين ضغوطهم للسيطرة على أراض جديدة.

المصدر: "أ ف ب"