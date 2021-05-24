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بهدف التشجيع على التطعيم.. "يونايتد إيرلاينز" تقدم رحلات مجانية لمدة عام

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بهدف التشجيع على التطعيم..
Reuters
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أعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية أنها ستمنح المسافرين فرصة للفوز برحلات مجانية لمدة عام إلى أي مكان في العالم تصل إليه رحلاتها، مقابل حصولهم على اللقاح المضاد لكورونا.

وقالت الشركة إنه كجزء من مسابقات يانصيب "Your Shot to Fly" التابعة للشركة، يمكن للمسافرين ضمن برنامج "مايليج بلاس" التابع للشركة تحميل سجلات التطعيم الخاصة عبر التطبيق أو موقع الويب حتى 22 يونيو.

وفي الأول من يوليو، ستعلن شركة الطيران عن أعضاء "مايليج بلاس" الخمسة الذين ربحوا عاما من السفر إلى أي مكان تطير إليه طائرات "يونايتد".

وستمنح "يونايتد" أيضا 30 زوجا من التذاكر للمشاركين لرحلة ذهاب وإياب لشخصين إلى أي مكان تطير إليه شركة الطيران.

المصدر: The Hill

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