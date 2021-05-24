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البيت الأبيض: لا يمكن تأكيد تقرير صحفي عن أصل كورونا ونحتاج مزيدا من المعلومات

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البيت الأبيض: لا يمكن تأكيد تقرير صحفي عن أصل كورونا ونحتاج مزيدا من المعلومات
Reuters EVELYN HOCKSTEIN
المتحدة باسم البيت الأبيض جين بساكي
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" حول أصل فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تحتاج مزيدا من المعلومات.

وأضافت بساكي في مؤتمر صحفي دوري أن "الولايات المتحدة تأمل في أن يتسنى لمنظمة الصحة العالمية إجراء تحقيق أكثر شفافية في أصول جائحة كورونا".

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"وول ستريت جورنال": 3 باحثين بمعهد ووهان سعوا للحصول على رعاية طبية بالمستشفى في نوفمبر 2019

وكانت الصحيفة الأمريكية قد ذكرت أمس الأحد نقلا عن تقرير للمخابرات الأمريكية أن ثلاثة باحثين في معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات سعوا للحصول على علاج بالمستشفى في نوفمبر 2019، أي قبل شهر من إعلان الصين رصد أول حالات إصابة بكورونا.

المصدر: "رويترز"

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