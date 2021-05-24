وزير خارجية بريطانيا: سنبحث فرض عقوبات ضد "السيل الشمالي 2" و"يامال - أوروبا" بعد حادث مطار مينسك

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن لندن ستنظر في اقتراح فرض عقوبات ضد مشروعي "السيل الشمالي 2" و "يامال - أوروبا" بعد الحادث في مطار العاصمة البيلاروسية مينسك.

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وفي كلمة ألقاها في البرلمان البريطاني، اليوم الاثنين، قال راب، ردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة مستعدة للقيام بـ "خطوة لاحقة" في ردها على توقيف ناشط بيلاروسي معارض في مطار مينسك بعد تنفيذ طائرته هبوطا فيه إثر إعلان إدارة المطار عن تلقيها رسالة إلكترونية عن وجود تهديد إرهابي: "لقد تم ذكر السيل الشمالي 2 وإمكانيات أخرى لممارسة الضغط عن طريق العقوبات.. سوف ننظر في هذا الموضوع ونتشاور مع شركائنا كي نفهم ما هي الخطوات التي يمكنهم أن يتخذوها".

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارحية في مجلس العموم البريطاني، توم توغندهات، سأل راب ما إذا كان بمقدور الحكومة فرض عقوبات ضد مسروع "السيل الشمالي 2"، زكذلك ضد أنبوب "يامال - أوروبا" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، باعتباره مصدر تمويل هاما بالنسبة للحكومة البيلاروسية، والذي كان يضمن في الربع الأخير من العام الماضي، 25% من التوريدات الروسية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"