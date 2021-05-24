"رويترز": الاتحاد الأوروبي بصدد فرض قيود على الحركة الجوية ضد بيلاروس

أفادت وكالة "رويترز" بأن الاتحاد الأوروبي سيطالب شركات الطيران التي تتخذ من الاتحاد مقرا لها بتجنب التحليق فوق بيلاروس، وسيحظر شركات الطيران البيلاروسية في مجاله الجوي ومطاراته.

وقالت الوكالة إنه وفقا لمسودة قرار لزعماء الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون اليوم الاثنين، فإن هؤلاء "سيطالبون شركات الطيران التي تتخذ من الاتحاد مقرا لها بتجنب التحليق فوق بيلاروس، وسيوافقون على حظر شركات الطيران البيلاروسية في المجال الجوي والمطارات".

وأضافت أن "القادة الأوروبيين البالغ عددهم 27، سيوافقون أيضا على فرض المزيد من العقوبات الفردية على مينسك، وسيدعون منظمة الطيران المدني الدولي للتحقيق بشكل عاجل في حادثة الأحد التي أجبرت خلالها بيلاروس طائرة "ريان إير" على الهبوط في مينسك".

المصدر: "رويترز"