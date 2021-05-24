ماليزيا.. 213 إصابة في حادث تصادم القطارين في كوالالمبور

أدى حادث تصادم بين قطارين في العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى سقوط 213 جريحا من بينهم 47 إصابة خطرة.

والحادث وقع عند الساعة 8:45 مساء في النفق بين محطتي كامبونج بارو ومركز مدينة كوالالمبور، وبحسب المعلومات فإن القطار الأول كان على متنه الركاب أما القطار الثاني فكان يخضع للاختبار ولم يكن على متنه سوى السائق.

وقد تم إرسال الـ166 راكبا الذين أصيبوا بجروح طفيفة إلى مستشفى كوالالمبور وعدة مستشفيات قريبة.

وقال قائد شرطة منطقة دانغ وانجي، محمد زينل عبدالله، إن جميع الركاب كانوا من القطار المتجه من محطة KLCC إلى محطة Gombak في أحد طرفي الخط، أما القطار الفارغ فكان متجها من محطة كامبونج بارو إلى محطة جومباك.

وبحسب ما ورد كان القطاران يسيران بسرعة 40 كم في الساعة واصطدما في النفق بين محطتي كامبونج بارو و KLCC.

Victims from tonight's LRT train collision near KLCC being helped by rescue teams to receive immediate treatment. pic.twitter.com/ti01cZ9VhL — Free Malaysia Today (@fmtoday) May 24, 2021

المصدر: the edge markets