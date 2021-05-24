أندريه دودا: أشكر أردوغان على دور الطيارين الأتراك في حماية سماء بولندا

وجه الرئيس البولندي أندريه دودا الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دور الطيارين الأتراك في حماية سماء بولندا.

وقال رئيس بولندا في كلمة يوم الاثنين في العاصمة التركية أنقرة "بوسعنا منع التهديدات الداخلية والخارجية حيال بلدينا في إطار الناتو".

إقرأ المزيد

وأضاف أندريه دودا "أنه واثق من أن التعاون مع تركيا سيوصل البلدين إلى هدف 10 مليار دولار في التبادل التجاري.

وأكد الرئيس البولندي أن تركيا أوثق حليف لبلاده في هذه المنطقة من العالم.

من جهته، رحب أردوغان بإرسال بولندا طائرة دورية بحرية وبعثة عسكرية إلى قاعدة إنجرليك (جنوب تركيا) في إطار مسؤوليات الناتو تجاه تركيا.

وأضاف أن بلاده سترسل قريبا طائرات F-16 إلى بولندا كجزء من مهمة الشرطة الجوية المعززة لحلف الناتو.

وصرح أردوغان بأنه ولأول مرة تصدر تركيا طائرات بلا طيار "مسيرة" إلى بلد عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي، مشيرا في السياق إلى أن بلاده لم تكتف بالتغلب على التقصير الذي كان حاصلا في الصناعات الدفاعية فحسب بل انتقلت إلى نادي الكبار في هذا المجال عبر خطوات خلال 19 عاما الأخيرة.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، نظيره البولندي أندريه دودا، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وبدأت مراسم الاستقبال الرسمية بإطلاق 21 قذيفة على شرف الضيف الزائر، ومن ثم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

إقرأ المزيد

وعقب الانتهاء من عزف النشيد الوطني للبلدين، ألقى دودا التحية على منصة الاستقبال باللغة التركية قائلا "مرحبا عسكر".

كما رحب الرئيسان بوفدي البلدين، قبل التقاط الصحفيين صورا تذكارية للزعيمين.

ومن المنتظر أن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين، عقب انتهاء اللقاء الثنائي بين أردوغان ودودا.

جدير بالذكر أن بولندا قررت شراء 24 طائرة هجومية بدون طيار من طراز Bayraktar من تركيا.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك إن هذه الطائرات بدون طيار، تتمتع "بقدرات هجومية" أثبتت نفسها في النزاعات المسلحة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط.

ونوه الوزير بأن بلاده تخطط، لتوقيع الاتفاقية الخاصة بذلك خلال زيارة رئيس بولندا أندريه دودا إلى تركيا.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı https://t.co/zBQ6YmWYJj — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 24, 2021

المصدر: وكالات