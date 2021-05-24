تقرير: الروتين الصباحي لبايدن يبدأ برفع الأثقال وبرامج الصباح

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا حول روتين الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرة إلى أنه يبدأ يومه برفع الأثقال ومشاهدة برنامج "نيو داي" على شبكة CNN أو برنامج "مورنينغ جو" على MSNBC.

وفي حين أن بايدن يعيش أسلوب حياة صحي بشكل عام وعادة ما يكون صارما، إلا أنه يحب الحلويات. ووفقا لمقابلات مع سبعة أشخاص على دراية بالروتين اليومي لبايدن، فإن بعض أنواع الحلوى المفضلة لديه هي "كوكيز" برقائق الشوكولاتة وشراب orange Gatorade.

وعلى الرغم من جلسات التمارين الصباحية التي تبدأ برفع الأثقال مع مدرب خاص، قال أحد مستشاري بايدن إن "حب الرئيس للحلويات يشبه حب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات لها"، مشيرا إلى أن المكتب البيضاوي مخزن بالـ"كوكيز" وحلوى من Dolle's ، وهو متجر في ريهوبوث بيتش في ولاية ديلاوير حيث لديه منزل لقضاء العطلات، كما أنه معروف بحبه للـ"آيس كريم".

Biden lifting all the weights pic.twitter.com/JLIV4MAekP — Maureen Moore (@HopesMom12) April 22, 2021

وبعد التمرين، يتم تسليم بايدن في مقر البيت الأبيض "النشرة"، وهي عبارة عن مجموعة من المقاطع الإخبارية الصباحية ثم يمشي إلى المكتب البيضاوي حيث يتلقى هو ونائبته كامالا هاريس الإحاطة اليومية للاستخبارات.

ثم يلتقي بايدن مع وزير الدفاع لويد أوستن أو وزير الخارجية أنتوني بلينكن مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، فيما يلتقي بانتظام مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي.

وأسبوعيا يتناول بايدن الغداء مع هاريس - وهو تقليد تابعه منذ أن كان مستشارا للرئيس الأسبق باراك أوباما. وعادة ما يكون غداء بايدن عبارة عن سلطة مع دجاج مشوي وحساء مع شراب orange Gatorade أو coca cola zero.

ووصف مساعدو بايدن بأنه "بومة الليل" وعادة ما يعود إلى مقر إقامته في البيت الأبيض حوالي الساعة 6-7 مساء، كما يجري مكالمات مع مستشاريه بعد العشاء.

وكل ليلة قبل النوم يتصل بايدن بنجله هانتر الذي يعاني من الإدمان وإذا لم يرد على المكالمة، يقوم الرئيس بإرسال رسالة نصية إليه.

المصدر: "ديلي ميل"