دومينيك راب: يجب محاسبة لوكاشينكو على حادثة الطائرة

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الاثنين، أنه يجب محاسبة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعد تحويل مسار طائرة ركاب تابعة لشركة "ريان إير" وحملها على الهبوط في مينسك.

وقال: "بريطانيا وجهت إشعارا لإصدار تعليمات لشركة الطيران البريطانية بوقف الرحلات الجوية فوق المجال الجوي البيلاروسي، وأنها ستعلق التصريح الجوي لشركة الطيران البيلاروسية (بيلافيا) فورا".

وأضاف: "يجب محاسبة حكومة لوكاشينكو على مثل هذا السلوك المتهور والخطير".

وتابع: "السيناريو كما ورد هو هجوم مروع على الطيران المدني واعتداء على القانون الدولي.. إنه يمثل خطرا على الرحلات الجوية المدنية في كل مكان".

وأعلنت السلطات البيلاروسية، في وقت سابق، أن "الطائرة هبطت اضطراريا في مينسك بعد تلقي بلاغ عن وجود قنبلة على متنها".

واعتقلت قوات الأمن البيلاروسية عقب هبوط الطائرة في مينسك الناشط والمدون المعارض المقيم في خارج البلاد رومان بروتاسيفيتش.

ويعرف بروتاسيفيتش بتأسيسه قناة Nexta الإخبارية في "تيليغرام" التي كانت من أبرز وسائل الإعلام المعارضة العاملة على تغطية الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها البلاد العام الماضي، كما يتولى رئاسة تحرير قناة "بيلاروس الدماغ" المعارضة الأخرى، والتي تصنفهما مينسك بـ"المتطرفتين".

المصدر: "رويترز"