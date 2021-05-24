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ليتوانيا تحظر استقبال الطائرات التي تعبر أجواء بيلاروس

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ليتوانيا تحظر استقبال الطائرات التي تعبر أجواء بيلاروس
Sputnik
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قالت حكومة ليتوانيا، إنها منعت استقبال أي طائرات عبرت مجال بيلاروس الجوي، ومنعت كذلك مغادرة المطارات الليتوانية، من جانب الطائرات التي تنوي عبور أجواء بيلاروس.

وأضافت الحكومة في قرارها: "يحظر الهبوط في المطارات الليتوانية، للطائرات التي يمر مسار رحلتها عبر المجال الجوي لبيلاروس. كما تمنع الحكومة مغادرة المطارات الليتوانية، للطائرات التي تنوي عبور المجال الجوي لبيلاروس أثناء تحليقها".

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ونقلت وكالة "رويتر" عن وزير النقل الليتواني ماريوس سكوديس، قوله إن القرار سيصبح ساري المفعول اعتبارا من الساعة 03:00 يوم 25 مايو بالتوقيت المحلي.

المصدر: تاس

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