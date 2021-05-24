ليتوانيا تحظر استقبال الطائرات التي تعبر أجواء بيلاروس

قالت حكومة ليتوانيا، إنها منعت استقبال أي طائرات عبرت مجال بيلاروس الجوي، ومنعت كذلك مغادرة المطارات الليتوانية، من جانب الطائرات التي تنوي عبور أجواء بيلاروس.

وأضافت الحكومة في قرارها: "يحظر الهبوط في المطارات الليتوانية، للطائرات التي يمر مسار رحلتها عبر المجال الجوي لبيلاروس. كما تمنع الحكومة مغادرة المطارات الليتوانية، للطائرات التي تنوي عبور المجال الجوي لبيلاروس أثناء تحليقها".

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ونقلت وكالة "رويتر" عن وزير النقل الليتواني ماريوس سكوديس، قوله إن القرار سيصبح ساري المفعول اعتبارا من الساعة 03:00 يوم 25 مايو بالتوقيت المحلي.

المصدر: تاس