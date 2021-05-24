اليابان تبدأ حملة لتلقيح 36 مليون مسن قبل أولمبياد طوكيو

في محاولة لتسريع عملية التطعيم ضد فيروس كورونا، بدأت اليابان اليوم الاثنين حملة لتطعيم كبار السن في طوكيو وأوساكا، في خطوة تأتي قبل شهرين فقط من أولمبياد طوكيو.

ووفقا لوكالة "كيودو" ستعمل مراكز التطعيم الجماعي في المدينتين يوميا لمدة ثلاثة أشهر وستقوم بإعطاء لقاح "موديرنا"، الذي وافقت عليه الحكومة اليابانية مؤخرا.

وقد حددت اليابان هدفا بتلقيح جميع سكانها المسنين البالغ عددهم 36 مليونا بحلول نهاية يوليو.

وللوصول إلى هذا الهدف، على اليابان تقديم أكثر من مليون جرعة لقاح يوميا، هو أكثر من ضعف عدد اللقاحات المقدمة يوميا في الوقت الحالي والتي تبلغ 410 آلاف جرعة.

وبحسب "كيودو" فإنه حتى لو كان مركزي التلقيح المملوكين للدولة يعملان بكامل طاقتهما لفترة الثلاثة أشهر المقررة، والتي تمتد إلى ما بعد تاريخ بدء الأولمبياد، فسيكون بمقدورهما فقط تلقيح 900 ألف شخص في طوكيو و450 ألفا في أوساكا، أي حوالي 10٪ من السكان المستهدفين في المنطقة.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" إن النسبة المئوية لسكان اليابان الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19 تبلغ 2%.

المصدر: "فوربس"