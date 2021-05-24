بريطانيا تنفي تغيب جونسون عن اجتماعات مخصصة لمكافحة كورونا بسبب كتاب عن "شكسبير"

نفت الحكومة البريطانية ما تم تداوله عن أن رئيس الوزراء بوريس جونسون غاب عن اجتماعات مهمة في وقت مبكر من جائحة كورونا لأنه كان يعمل على كتاب كان قد وعد بكتابته عن وليام شكسبير.

ورفض المتحدث الرسمي جونسون مزاعم مستشار "داونينغ ستريت" السابق دومينيك كامينغز بأن جونسون غاب عن خمسة اجتماعات للجنة الطوارئ الحكومية لأنه كان تحت ضغط لتقديم كتاب عن شكسبير بما يتماشى مع العقد الذي وقع عليه، وقال: "لست علىعلم بأن جونسون يقوم بأي عمل على الكتاب منذ أن أصبح رئيسا للوزراء".

وأكد أن هذا الأمر ليس له أي صلة بسبب تغيبه عن هذه الاجتماعات.

وعن اتهام كامينغز الحكومة بأن استجابتها الأولية لتفشي كورونا كانت البحث عن الأمان من خلال "مناعة القطيع"، شدد المتحدث على أن "سياسة مناعة القطيع لم تكن سياسة حكومية أبدا".

وأكد أن "الحكومة وفي كل الأوقات كانت تعتمد على البيانات والأدلة لمكافحة الجائحة"، مذكرا "أننا وضعنا خطتنا الأولية والتي تم نشرها في 3 مارس وتم تقديمها في المؤتمرات الصحفية".

وأضاف: "مع تقدم فهمنا للفيروس، أصبحت المزيد من البيانات متاحة وكان من الواضح أن هناك حاجة إلى فرض إغلاق عام لإنقاذ الأرواح وحماية القطاع الصحي من الانهيار".

المصدر: "الإندبندنت"