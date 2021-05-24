بيلاروس تكشف تفاصيل رسائل التهديد حول تفجير طائرة "ريان إير"

قالت مديرية الطيران في وزارة النقل البيلاروسية، إن أصحاب الرسائل التي وصلت إلى مطار مينسك حول تفخيخ طائرة "ريان إير"، هددوا بتفجيرها فوق مدينة فيلنوس.

وأضافت المديرية، أن أصحاب الرسائل التهديدية، طالبوا الاتحاد الأوروبي بوقف دعم التصرفات الإسرائيلية.

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ونوهت المديرية، بأنه من فك تشفير المحادثات بين برج المراقبة في المطار، وطاقم طائرة "ريان إير"، يتضح أن سلطات مينسك لم تضغط بتاتا على الطاقم لتنفيذ الهبوط الاضطراري.

المصدر: نوفوستي