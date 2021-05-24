 
مباشر

بايدن يدين "أعمال العنف" ضد الجالية اليهودية في الولايات المتحدة

أخبار العالم

بايدن يدين
Reuters JONATHAN ERNST
الرئيس الأمريكي جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qguo

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، عن إدانته لـ"أعمال العنف ضد الجالية اليهودية في بلاده".

إقرأ المزيد
بلينكن: ضمان أمن الفلسطينيين أهمية قصوى ولا بديل عن حل الدولتين لضمان مستقبل ديمقراطي لإسرائيل
بلينكن: ضمان أمن الفلسطينيين أهمية قصوى ولا بديل عن حل الدولتين لضمان مستقبل ديمقراطي لإسرائيل

وجاء ذلك بعد سلسلة من الهجمات على اليهود في الولايات المتحدة، نتيجة الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأخيرة، وفق وكالة "رويترز".

وقال جو بايدن في "تويتر": "الهجمات التي تعرضت لها الجالية اليهودية في الآونة الأخيرة مشينة ويجب أن تتوقف".

وأضاف: "أدين هذا السلوك الكريه في الداخل والخارج، علينا جميعا ألا نوفر للكراهية ملاذا آمنا".

المصدر: "رويترز" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا