بايدن يدين "أعمال العنف" ضد الجالية اليهودية في الولايات المتحدة

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، عن إدانته لـ"أعمال العنف ضد الجالية اليهودية في بلاده".

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وجاء ذلك بعد سلسلة من الهجمات على اليهود في الولايات المتحدة، نتيجة الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأخيرة، وفق وكالة "رويترز".

وقال جو بايدن في "تويتر": "الهجمات التي تعرضت لها الجالية اليهودية في الآونة الأخيرة مشينة ويجب أن تتوقف".

وأضاف: "أدين هذا السلوك الكريه في الداخل والخارج، علينا جميعا ألا نوفر للكراهية ملاذا آمنا".

The recent attacks on the Jewish community are despicable, and they must stop. I condemn this hateful behavior at home and abroad — it’s up to all of us to give hate no safe harbor. — President Biden (@POTUS) May 24, 2021

المصدر: "رويترز" + RT