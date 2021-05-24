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روسيا ترحب بتمديد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

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روسيا ترحب بتمديد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
Sputnik
ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا
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رحب مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بتمديد الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش على المنشآت الإيرانية.

وكتب أوليانوف على "تويتر" اليوم الاثنين: "اتخذت طهران اليوم قرارا يستحق الإشادة بالتمديد لمدة شهر واحد. هذا سيساعد في الإبقاء على الجو الإيجابي في مفاوضات فيينا حول خطة العمل الشاملة المشتركة وسيسهل التوصل إلى نتيجة ناجحة في الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاتفاق النووي".

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وفي وقت سابق اليوم أعلن مبعوث إيران لدى وكالة الطاقة الذرية كاظم غريب أبادي أن طهران أخطرت الوكالة بقرار تمديد اتفاق المراقبة النووية لمدة شهر.

المصدر: وكالات

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