روحاني للرئيس الصيني: نؤكد ضرورة التعاون لمواجهة الحرب الباردة والتحالفات الأمريكية وحلفائها الغرب

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الاثنين، "ضرورة التعاون الإيراني الصيني لمواجهة الحرب الباردة والتحالفات الأمريكية وحلفائها الغرب ضد الدول المستقلة كإيران والصين".

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وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قال حسن روحاني: "نؤكد على ضرورة إلغاء كافة العقوبات الأحادية المفروضة على طهران وتسريع التعاون مع الصين في استكمال بناء مفاعل آراك للماء الثقيل وفقا للاتفاق النووي"، لافتا إلى أن "إيران مستعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع الصين في منطقة غرب آسيا، وبخاصة في مجال الصادرات النفطية وغير النفطية وتسهيل مشاركة الشركات الصينية في مختلف المجالات".

وأشار روحاني إلى أن "إيران مستعدة لتعزيز التعاون بين الصين ومنطقة غرب آسيا في مختلف القضايا بما في ذلك حل القضية الفلسطينية".

من جانبه، شدد الرئيس الصيني على أنه "لا يمكن للولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي متى تشاء والعودة إليه متى تشاء"، مؤكدا أن "إلغاء كافة العقوبات الأمريكية عن طهران أمر ضروري للعودة إلى الاتفاق النووي"، وفق بيان الرئاسة الإيرانية.

وبحس الرئاسة الإيرانية، قال شي جين بينغ لروحاني: "يمكن لإيران والصين التعاون لأداء دور هام في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".

المصدر: RT