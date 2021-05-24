بيلاروس مستعدة للتعاون مع ICAO بشأن حادثة طائرة "رايان إير"

قالت مديرية الطيران بوزارة النقل البيلاروسية، إنها تخطط لإبلاغ منظمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي الدولي باستعدادها للتحقيق في هبوط طائرة "رايان إير" في مينسك

وأضاف مصدر في المديرية، لمراسل "نوفوستي" اليوم: " نعم، نقترح إبلاغ منظمة الطيران المدني الدولي(ICAO)، واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، لكي يصبح التحقيق شرعيا وموثوقا به. سنفعل ذلك في المستقبل القريب".

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في وقت سابق، أكدت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية أن طائرة الركاب التابعة لشركة "ريان إير" هبطت يوم الأحد في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، وتبين لاحقا عدم صحة هذه المزاعم.

بعد هبوط الطائرة، ألقت السلطات البيلاروسية، القبض على المدون والناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش الذي كان على متن الطائرة.

المصدر: نوفوستي