 
مباشر

بيلاروس مستعدة للتعاون مع ICAO بشأن حادثة طائرة "رايان إير"

أخبار العالم

بيلاروس مستعدة للتعاون مع ICAO بشأن حادثة طائرة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qgub

قالت مديرية الطيران بوزارة النقل البيلاروسية، إنها تخطط لإبلاغ منظمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي الدولي باستعدادها للتحقيق في هبوط طائرة "رايان إير" في مينسك

وأضاف مصدر في المديرية، لمراسل "نوفوستي" اليوم: " نعم، نقترح إبلاغ منظمة الطيران المدني الدولي(ICAO)، واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، لكي يصبح التحقيق شرعيا وموثوقا به. سنفعل ذلك في المستقبل القريب".

إقرأ المزيد
بيلاروس تعتقل مؤسس قناة معارضة بعد هبوط طائرته اضطراريا في مينسك
بيلاروس تعتقل مؤسس قناة معارضة بعد هبوط طائرته اضطراريا في مينسك

في وقت سابق، أكدت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية أن طائرة الركاب التابعة لشركة "ريان إير" هبطت يوم الأحد في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، وتبين لاحقا عدم صحة هذه المزاعم.

بعد هبوط الطائرة، ألقت السلطات البيلاروسية، القبض على المدون والناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش الذي كان على متن الطائرة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا