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الصين تحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من التدخل في تايوان

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الصين تحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من التدخل في تايوان
Reuters
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حذرت الصين اليوم الاثنين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من التدخل في تايوان، بعد أن اتفق رئيسا البلدين الأسبوع الماضي على العمل معا من أجل تحقيق السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في إفادة صحفية دورية في بكين: "الصين لا تقبل أي تدخل أجنبي في قضية تايوان".

وأمس الأحد، قال النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشيه جونغ كون ردا على سؤال عن سبب ذكر مضيق تايوان في البيان الصادر عن القمة الكورية الجنوبية الأمريكية يوم الجمعة الماضي، إن ذلك يمثل اعترافا من قبل الرئيسين بأن الحفاظ على الاستقرار والسلام في تلك المنطقة أمر "مهم للغاية"، وأكد أن ذلك "يخدم المصلحة الوطنية لكوريا الجنوبية". 

تجدر الإشارة إلى أنه كانت تلك هي المرة الأولى التي تم فيها ذكر مضيق تايوان في بيان مشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز" + إذاعة "الكي بي إس وورلد"

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