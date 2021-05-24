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بايدن: بلينكن سيواصل جهود "إعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني وزعمائه وتقديم المساندة له"

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بايدن: بلينكن سيواصل جهود
Reuters POOL
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أكدت الرئاسة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، سيواصل جهود "إعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني وزعمائه وتقديم المساندة له".

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وفي بيان له، أشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى أن وزير الخارجية سيزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع"، لافتا إلى أن "بلينكن سيلتقي بزعماء إسرائيليين، وسيتواصل مع شركاء مهمين آخرين في المنطقة".

هذا وأوضحت الخارجية الأمريكية أن "أنتوني بلينكن سيزور القدس ورام الله والقاهرة وعمان في الفترة من اليوم (24 مايو) إلى 27 مايو الجاري"، مؤكدة أنه "سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله، وزعماء آخرين في المنطقة".

المصدر: "رويترز"

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