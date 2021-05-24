الرئيس البيلاروسي يوقع قانونا يقيد عمل الاتصالات السلكية في حالة حدوث تهديد على أمن الدولة

وقع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قانونا يخول السلطات تقييد عمل شبكات الاتصالات السلكية في حالة حدوث تهديد على الأمن القومي.

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وجاء في بيان نشر على البوابة القانونية الوطنية، اليوم الاثنين، أن رئيس الدولة وقع على وثيقة تضفي تعديدلات على قانون "الاتصالات السلكية" والتي تبناها البرلمان البيلاروسي في وقت سابق. وتخول هذه التعديلات السلطات البيلاروسية المعنية اتخاذ إجراءات تقيد أداء شبكات الاتصالات السلكية والوسائل التي تستخدمها، بهدف منع حدوث تهديد على الأمن القومي، الأمر الذي يقتضي تحديد وقت وحجم استخدام هذه الشبكات ووسائلها وتغيير أنظمة أدائها وحتى تعليق عملها عند الضرورة.

المصدر: "نوفوستي"