أوكرانيا تمنح سفير تركيا جائزة "سفير العام"

منح سفير تركيا في كييف يغمور أحمد غولديري، جائزة "سفير العام" لمساهمته في تطوير العلاقات بين أوكرانيا وتركيا.

وقال غولديري خلال حفل تسليم الجائزة الذي نظمته منظمة "إنسان العام" الأوكرانية في مبنى مسرح الأوبرا الوطني في كييف أمس السبت: "اكتسبت العلاقات مع أوكرانيا ديناميات مذهلة في جميع المجالات، وهذه الديناميكية تحفز عمل الشركات ومجموعات الأعمال المختلفة في البلاد".

Посол Турции в Киеве Ахмет Гюльдере получил награду «Посол года» в Украине за вклад в украино-турецкие отношения. pic.twitter.com/PsHQL2kIC6 — TRT на русском (@TRTRussian) May 24, 2021

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يذكر أنه في ديسمبر 2020، تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة الدفاع الأوكرانية ووزارة الصناعة الدفاعية التركية في مجال إنتاج وتبادل التقنيات لتصنيع فرقاطات وطائرات مسيرة قتالية.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام تركية