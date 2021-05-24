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أوكرانيا تمنح سفير تركيا جائزة "سفير العام"

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أوكرانيا تمنح سفير تركيا جائزة
Anadolu Agency
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منح سفير تركيا في كييف يغمور أحمد غولديري، جائزة "سفير العام" لمساهمته في تطوير العلاقات بين أوكرانيا وتركيا.

وقال غولديري خلال حفل تسليم الجائزة الذي نظمته منظمة "إنسان العام" الأوكرانية في مبنى مسرح الأوبرا الوطني في كييف أمس السبت: "اكتسبت العلاقات مع أوكرانيا ديناميات مذهلة في جميع المجالات، وهذه الديناميكية تحفز عمل الشركات ومجموعات الأعمال المختلفة في البلاد".

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يذكر أنه في ديسمبر 2020، تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة الدفاع الأوكرانية ووزارة الصناعة الدفاعية التركية في مجال إنتاج وتبادل التقنيات لتصنيع فرقاطات وطائرات مسيرة قتالية.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام تركية

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