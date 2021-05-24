التشيك تعبر عن احتجاجها لسفير بيلاروس بسبب إرغام طائرة ركاب على الهبوط

أفاد ممثل لسفارة بيلاروس لدى براغ بأن وزارة الخارجية التشيكية عبرت لسفير بيلاروس فاليري كورديوكوف عن احتجاجها على حادث إرغام الطائرة التابعة لشركة "Ryanair" على الهبوط في مينسك.

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وقال المصدر: "تمت دعوة السفير البيلاروسي فاليري كورديوكوف اليوم الاثنين إلى وزارة الخارجية التشيكية. وأعرب نائب وزير الخارجية، يان كوغوت، للسفير عن احتجاجه الشديد على الأعمال غير المقبولة في شكل تحويل مسار تحليق طائرة الركاب التي كانت في طريقها من أثينا إلى فيلنوس في المجال الجوي لبيلاروس".

وقامت طائرة ركاب تابعة لشركة "Ryanair" الإيرلندية، أمس الأحد، بهبوط طارئ في مطار مينسك بسبب ظهور معلومات تفيد بوجود قنبلة فيها. وأفاد حقوقيون بيلاروس بأنه كان على متن الطائرة رومان بروتاسيفيتش، مؤسس قناة "Next" في تلغرام، التي تعتبرها السلطات البيلاروسية متطرفة. وبعد هبوط الطائرة تم اعتقال بروتاسيفيتش الذي يواجه عدة تهم جنائية بينها "تنظيم أعمال شغب جماعية". ويمكن أن يواجه ما يصل إلى 15 عاما في السجن حال تأكيد هذه الاتهامات.

وقد طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية من سلطات بيلاروس بالإفراج عن بروتاسيفيتش في أقرب وقت ممكن. وانتقدت بولندا وعدد من بلدان العالم أعمال الجانب البيلاروسي بشدة أيضا.

المصدر: نوفوستي