طهران: سنعلن اليوم قرارنا حول تمديد تفاهم المراقبة المؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "طهران قامت بمراجعة شاملة لإمكانية تمديد تفاهم المراقبة المؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنها ستعلن قرارها اليوم".

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وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إلى أن "مفاوضات فيينا أحرزت تقدما جيدا، ونعتقد أن الاتفاق أصبح في متناول اليد".

وأردف: "تمديد اتفاقية المراقبة مع الوكالة قيد المناقشة في المجلس الأعلى للأمن القومي والمباحثات في طور الانتهاء منها، وستصدر منظمة الطاقة الذرية إعلانا رسميا بمجرد اتخاذ القرار"، لافتا إلى أن "تمديد التفاهم مع الوكالة، لن يعني إجراءات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف زادة: "في حال التوصل إلى اتفاق في فيينا، سنقدم تسجيلات كاميرات المراقبة في منشآتنا النووية إلى الوكالة الدولية".

وأكد أن "أي اتفاق حقيقي بفيينا، مرهون بتخلي واشنطن عن سياسة الرئيس السابق، دونالد ترامب"، مشددا على أن "فرصة التوصل إلى اتفاق في فيينا لن تدوم إلى الأبد".

وردا على وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، أوضحت الخارجية الإيرانية قائلة: "ننصح الإدارة الأمريكية بالإقدام على إجراءات عملية بدلا من التصريحات، مشيرة إلى أنه "لا خيار أمام واشنطن سوى العودة إلى التزاماتها وتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي".

هذا ولفت المتحدث باسم الخارجية إلى أن "مفاوضات فيينا حققت تقدما جيدا فيما يخص رفع العقوبات، وأنه يجري التفاوض على بعض القضايا العالقة"، مشيرا إلى أن "هذه المفاوضات حققت تقدما كذلك حول آلية التحقق من رفع العقوبات".

وأفادت الخارجية الإيرانية بأن "الجولة المقبلة من مفاوضات فيينا ستبدأ الأربعاء ويمكن أن تكون الأخيرة"، وأردفت: "طالبنا الأطراف في فيينا تجنب إضاعة الوقت والجهد في التفاوض حول قضايا خارج إطار الاتفاق النووي".

المصدر: RT