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دبلوماسي صيني يكشف عن مشاورات أمنية استراتيجية صينية-روسية منتظرة

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دبلوماسي صيني يكشف عن مشاورات أمنية استراتيجية صينية-روسية منتظرة
Reuters
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أعلن دبلوماسي صيني رفيع أن مسؤولا كبيرا في بلاده سيجري مشاورات أمنية استراتيجية صينية-روسية، حسب تعبيره.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، يوم الأحد، أن يانغ جيه تشي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سيتوجه إلى روسيا لعقد الجولة السادسة عشرة من المشاورات الأمنية الاستراتيجية بين الصين وروسيا.

وأضاف أن المسؤول الصيني سيقوم بزيارتين رسميتين إلى سلوفينيا وكرواتيا، خلال الفترة من 24 الى 27 مايو الجاري، وذلك تلبية لدعوة من سكرتير مجلس الامن بالاتحاد الروسي نيكولاي باتروشيف وكذلك حكومتي سلوفينيا وكرواتيا.

المصدر: "شينخوا"

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