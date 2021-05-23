البرازيل تسجل 35819 إصابة جديدة بكورونا و860 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت يوم الأحد 35819 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 16 مليونا و83 ألفا و259، إضافة لتسجيل 860 حالة وفاة.

يذكر أن كورونا أودى بحياة نحو 450 ألف برازيلي منذ بدء الوباء، وهو ما يقارب من نصف عدد الوفيات جراء الجائحة في أمريكا اللاتينية بأكملها.

وخضع الرئيس جايير بولسونارو لتدقيق شديد من قبل تحقيق في مجلس الشيوخ بشأن تعامل حكومته مع الوباء، بما في ذلك التأخير في شراء اللقاحات، مما أدى إلى برنامج تطعيم وطني متعثر.

وتعرضت منظمة الصحة البرازيلية لضغوط الجمعة من ولاية باهيا للموافقة على لقاح "سبوتنيك V" الروسي خلال أسبوع، وهي خطوة قالت ولايات برازيلية إنها ضرورية لمعالجة أزمة كورونا.

وفي السياق ذاته قال حكام العديد من الولايات الشمالية الشرقية في بيان صحفي يوم الجمعة إنهم "واثقون من أن منظمة الصحة البرازيلية ستأذن بالاستيراد الطارئ للقاحات، وتراجع قرارها السابق برفض استخدام "سبوتنيك V" بدعوى نقص المعلومات التي تضمن سلامته وجودته وفعاليته.

المصدر: رويترز