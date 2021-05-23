"إياتا" و"إيكاو" تدينان إجبار طائرة على الهبوط لاعتقال معارض في بيلاروس

رفضت منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" والاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا"، "إجبار سلطات بيلاروس طائرة مدنية على الهبوط بمطار عاصمتها لاعتقال المعارض رومان بروتاسيفيتش".

وقالت منظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو" في تغريدة على "تويتر": "نشعر بقلق بالغ إزاء الهبوط الإجباري الواضح لرحلة طيران رايان، الأمر الذي قد يتعارض مع اتفاقية شيكاغو. ونتطلع إلى تأكيد المزيد من المعلومات رسميا من قبل الدول والمشغلين المعنيين".

من جهته، قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" على "تويتر" أيضا: "ندين بشدة أي تدخل أو طلب لهبوط في عمليات الطيران المدني بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي". وأضاف: "تفاصيل الحدث مع الرحلة رقم FR4978 غير واضحة. هناك حاجة إلى تحقيق كامل من قبل السلطات الدولية المختصة".

وكان نشطاء حقوقيون ووسائل إعلام أفادوا بأن سلطات بيلاروس اعتقلت مؤسس إحدى أبرز القنوات المعارضة في تطبيق "تلغرام"، بعد هبوط اضطراراي لطائرة كان على متنها في مينسك.

وأكدت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية أن طائرة الركاب التابعة لشركة "ريان إير" هبطت يوم الأحد في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، مضيفة أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة هذه المزاعم.

وأشارت وزارة الدفاع البيلاروسية إلى أن مقاتلة أقلعت بأمر شخصي من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لمواكبة الطائرة التي كانت متوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنوس.

المصدر: أ ف ب