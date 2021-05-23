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الدفاع الإيرانية تنفي وقوع حريق في مصنع "هسا" لإنتاج الطائرات المسيرة

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الدفاع الإيرانية تنفي وقوع حريق في مصنع
Reuters
العاصمة الإيرانية طهران
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نفى مصدر مطلع في وزارة الدفاع الإيرانية خبرا تداولته وسائل إعلام، يفيد بأن حريقا وقع في مصنع "هسا" لإنتاج الطائرات المسيرة في محافظة أصفهان وسط البلاد اليوم.

وأكد المصدر لوكالة "نور نيوز" وقوع حريق في قسم خاص بإنتاج المواد الحارقة في مصنع تابع للوزارة في أصفهان.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قالت اليوم إن حريقا اندلع في منشأة "هسا" لصناعة الطائرات المسيرة التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية وربطته بتهديدات إسرائيلية سابقة لإيران.

 

المصدر: RT

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