بلينكن: محادثاتي مع لافروف كانت جادة وبناءة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه أجرى مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك محادثات "جادة وبناءة".

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ونقلت وكالة "تاس" عن بلينكن قوله إن على روسيا أن تقرر الآن "ما إذا كانت تريد علاقات أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ" مع الولايات المتحدة.

وأضاف الوزير الأمريكي: "إذا واصلت روسيا اتخاذ خطوات عدوانية ضدنا أو ضد حلفائنا وشركائنا، فنحن سنرد.. دفاعا عن مصالحنا".

والجمعة الماضي علق لافروف على أول لقاء جمعه مع بلينكن على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي في ريكيافيك، قائلا إن المحادثات كانت "صريحة جدا"، مضيفا أن نظيره الأمريكي لم يقدم خلالها أي أدلة تثبت صحة اتهامات واشنطن المتعددة الموجهة إلى موسكو في السنوات الأخيرة.

المصدر: "نوفوستي"