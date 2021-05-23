مقتل إسرائيلية متأثرة بإصابتها جراء إطلاق صواريخ من غزة

توفيت إمرأة إسرائيلية، الأحد، متأثرة بإصابتها الأسبوع الماضي جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة على وسط إسرائيل، خلال قتال سقط فيه 279 فلسطينيا، بينهم 126 من الأطفال والنساء والمسنين.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية أن المستوطنة (73 عاما) سقطت أثناء هروبها إلى مركز الشرطة في مدينة حولون، لتصاب في رأسها، يوم 15 مايو الجاري.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين، خلال الحرب الأخيرة إلى 13، بالإضافة إلى مئات الإصابات.

وبدأ فجر الجمعة سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد 11 يوما من القتال بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني.

المصدر: "هآرتس"