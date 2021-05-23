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كامالا هاريس تتعرض لانتقادات بعد موقف محرج مع رئيس كوريا الجنوبية (فيديو)

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كامالا هاريس تتعرض لانتقادات بعد موقف محرج مع رئيس كوريا الجنوبية (فيديو)
Reuters SARAH SILBIGER
نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس ورئيس كوريا الجنوبية مون جي إن
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تعرضت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التقاط عدسات الكاميرات لها وهي تمسح يدها بعد مصافحة رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن.

واتهمت كامالا هاريس في سلوكها بـ"إهانة" و"إحراج" الرئيس الكوري الجنوبي بعد أن تم تصويرها بالكاميرا وهي تمسح كفها على سترتها بعد وقت قصير من مصافحتها مون جي إن، خلال اجتماعهما في واشنطن يوم الجمعة.

وكتب أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كيف يمكنك فعل ذلك وأنت تعلمين أن الكاميرات تسجل كل تحركاتك؟".

فيما أشار آخرون إلى أن حركة المسؤولة الأمريكية ربما تكون ببساطة ضحية لكراهية الجراثيم، التي اجتاحت العالم خلال جائحة كورونا.

ولم تعلق هاريس على الحادثة.

وقالت على "تويتر"، إنه خلال قمتهما الثنائية مع الرئيس الكوري الجنوبي، تمت مناقشة الصحة العالمية وكوريا الشمالية والهجرة من المثلث الشمالي (غواتيمالا والسلفادور وهندوراس).

 

المصدر: "سبوتنيك"

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