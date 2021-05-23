عراقجي: واشنطن تربط رفع جزء من العقوبات بقضايا إقليمية وأخرى بحقوق الإنسان

أكد كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، الأحد، أن الولايات المتحدة تربط رفع جزء من العقوبات المفروضة على بلاده بقضايا إقليمية وأخرى مرتبطة بحقوق الإنسان في إيران.

وقال، في إحاطة أمام لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حول مفاوضات فيينا: "واشنطن وافقت على رفع جزء كبير من العقوبات، لكن هناك جزء هام من العقوبات لا نزال نتفاوض بشأنه".

من جهته، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أبو الفضل عموئي، أن عراقجي قدم خلال اجتماع اللجنة النيابية، اليوم، تقريرا حول أسلوب متابعة السياسات الحاسمة لإيران.

وقال: "الوفد الايراني المفاوض استطاع أن ينقل أنواع الحظر المفروض إلى مرحلة الإلغاء وبطبيعة الحال هناك حاجة إلى موافقة الطرف الآخر، لكن القسم الأساسي لهذا الحظر لا يزال متبقيا".

وأضاف: "عملية المفاوضات لا تزال قائمة حول القضايا الأساسية ويتعين على الوفد الإيراني المفاوض، أن يأخذ في الاعتبار عاملي الوقت ومطالب إيران في هذا الخصوص".

المصدر: RT