صحيفة: الاستخبارات الإسبانية حذرت مدريد من سيناريو سبتة كرد فعل مغربي بسبب استقبال زعيم البوليساريو

نبهت الاستخبارات الإسبانية حكومة مدريد من سيناريو شبيه لما وقع في سبتة من تدفق للمهاجرين المغاربة في حال استقبال زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي.

وكانت جريدة "البايس" قد نقلت منذ أسبوعين معارضة وزارة الداخلية استقبال زعيم البوليساريو خوفا من رد فعل مغربي، ومجددا نشرت صحيفة "إسبانيول" يوم الأحد خبرا في الاتجاه نفسه، وذلك بتأكيدها على تحذير الاستخبارات الإسبانية لحكومة مدريد من وقوع حادث شبيه بما وقع في سبتة كرد فعل من طرف المغرب.

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ونقلت الجريدة عن مصادر استخباراتية كيف لم تأخذ الحكومة بعين الاعتبار التقييم الذي قامت به هذه الاستخبارات.

ولم تعد الأزمة مقتصرة بين إسبانيا والمغرب بل انتقلت بين هذا الأخير والاتحاد الأوروبي، حيث انتقدت المفوضية الأوروبية وبعض الدول حكومة الرباط، واعتبرت ما جرى بمثابة اعتداء على الحدود الأوروبية.

وسيعالج مجلس أوروبا الذي يجمع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية يوم الاثنين قضايا متعددة ومنها قضية الهجرة في سبتة.

وسيعرض رئيس حكومة مدريد وجهة نظر إسبانيا وما حدث، ومن المنتظر تبني الاتحاد موقفا صارما وإن كان دبلوماسيا مع المغرب في هذا الحادث.

وكانت الرباط قد اتهمت الاتحاد الأوروبي بالغطرسة بعد تأييدها ودعمها لإسبانيا، ونقلت وكالة "أوروبا برس" يوم الأحد نية إسبانيا عدم رفع التوتر مع المغرب، حيث تعرب عن ارتياحها للدعم الأوروبي الذي حصلت عليه، وتريد تطوير مكافحة الهجرة مع المغرب.

وكان قرابة عشرة آلاف من المغاربة قد دخلوا إلى سبتة ما بين الاثنين والأربعاء من الأسبوع الماضي، ووقع هذا الحادث كرد فعل من طرف المغرب على استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي، وتسبب الأمر في أزمة بين المغرب وإسبانيا وبين المغرب والاتحاد الأوروبي كذلك.

المصدر: وسائل إعلام إسبانية + وكالات