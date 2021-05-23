 
مباشر

الولايات المتحدة.. 3 قتلى و8 مصابين بإطلاق نار في ولاية أوهايو

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. 3 قتلى و8 مصابين بإطلاق نار في ولاية أوهايو
YouTube
مكان حادث إطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qglu

قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح جراء إطلاق نار في مدينة يانغستاون بولاية أوهايو الأمريكية، حسبما كشفت قناة CNN نقلا عن الشرطة المحلية.

إقرأ المزيد
قتيلان و8 جرحى بإطلاق نار وسط مينيابوليس الأمريكية
قتيلان و8 جرحى بإطلاق نار وسط مينيابوليس الأمريكية

وأوضحت الشرطة في بيان أن الحادث وقع صباح اليوم في أحد بارات المدينة، مضيفة أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم شرطة المدينة إن السلطات تجهد لاستجواب أكبر عدد ممكن من شهود العيان المحتملين، دون ورود تفاصيل عن مشتبه بهم أو دوافع كامنة وراء إطلاق النار.

وفي وقت سابق وردت تقارير بأن شحصين قتلا وجرح 8 آخرون في حادث إطلاق نار في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

المصدر: CNN

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا