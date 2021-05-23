بلينكن: ننتظر لمعرفة مدى رغبة كوريا الشمالية في اتباع النهج الدبلوماسي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، أن بلاده تنتظر لترى ما إذا كانت كوريا الشمالية ترغب في المشاركة في النهج الدبلوماسي فيما يتعلق بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة.

وقال في مقابلة مع شبكة "إيه.بي.سي": "ننتظر لنرى ما إذا كانت بيونغ يانغ ترغب حقا في المشاركة.. الكرة في ملعبها".

وأضاف: "أفضل فرصة لدينا لتحقيق هدف النزع الكامل للسلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية هو التواصل دبلوماسيا مع بيونغ يانغ".

ورفضت كوريا الشمالية حتى الآن مفاتحات أمريكية للحوار منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئاسة خلفا لدونالد ترامب، الذي شارك في 3 لقاءات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وتبادل معه ما وصف بأنها "رسائل ودية".

وشدد بايدن ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن، الجمعة الماضي، على "ضرورة تكثيف المساعي الرامية للحوار مع كوريا الشمالية بشأن أسلحتها النووية"، لكن بايدن قال: "لن أجتمع بزعيمها، إلا إذا كانت الظروف مواتية".

المصدر: "رويترز"