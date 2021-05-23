تبليسي تشهد فعالية احتجاج على بناء محطة كهرومائية

قال مراسل وكالة "نوفوستي"، إن وسط تبليسي عاصمة جورجيا، يشهد فعالية احتجاجية يشارك فيها آلاف المعارضين لبناء محطة ناماخفاني الكهرومائية على نهر ريوني.

وذكر المراسل، أن المتظاهرين تجمعوا خلال النهار في ساحة الجمهورية وسط العاصمة الجورجية، بعد أن وصل معظمهم على متن سيارات وباصات، من كوتايسي وبوتي وزيستافوني ومدن أخرى.

В Тбилиси проходит акция против строительства ГЭС "Намахвани" https://t.co/aQAH7zUbIbpic.twitter.com/Qq6gx2E6zj — РИА Новости (@rianru) May 23, 2021

وقال أحد المشاركين في المظاهرة: "لقد اجتمعنا اليوم من جميع أنحاء البلاد لنعلن مرة أخرى مطالبنا بصوت عال، وهي - إلغاء العقد مع شركة ENKA التركية المتعلق بتشييد محطة للطاقة الكهرومائية. ونطالبهم بمغادرة المنطقة على الفور. يجب أن تتحمل وزيرة الاقتصاد الجورجية ناتيا تورنافا مسؤولية ما يجري، ويجب أن تترك منصبها".

تعمل شركة ENKA التركية في بناء المحطة على مساحة تزيد عن 570 هكتارا في محيط مدينة كوتايسي. ويزعم المحتجون أن المياه، ستغمر عشرات المباني السكنية والأراضي الحرجية بعد إنجاز المحطة. يقول المتظاهرون إنهم سيستمرون في الاحتجاج حتى تفسخ الحكومة الجورجية العقد مع الشركة المذكورة، وتغادر الشركة المنطقة.

في وقت سابق، قررت الحكومة الجورجية تعليق بناء سد وخزان في محطة ناماخفاني، حتى يتم إجراء المزيد من الدراسات. وقال رئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي، إنه قد تم تعليق العمل في بناء السد لمدة 9-12 شهرا، وخلال هذا الوقت، ستدرس السلطات مع الخبراء، جميع النتائج المحتملة على البيئة.

المصدر: نوفوستي