الأمن الإيراني يعلن تفكيك 3 خلايا إرهابية واعتقال منفذي التفجير في مدينة سروان

كشفت وزارة الأمن الإيرانية، عن تفكيك 3 خلايا إرهابية في محافظتي سيستان وبلوشستان، وأذربيجان غربي، وعن اعتقال منفذي التفجير في مدينة سراوان في شهر مارس الماضي.

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وفي بيان لها، أفادت العلاقات العامة بوزارة الأمن بأن "الانفجار الإرهابي الذي وقع في 21 مارس الماضي، في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان، أدى الى مقتل شاب بلوشي يافع (16 عاما) وإصابة آخرين، ونفذه عناصر من زمرة جيش الظلم الإرهابية، وتلقوا تدريبا عسكريا في دولة اجنبية".

وقالت الوزارة في بيانها: "إن هذه الخلية الإرهابية كانت بصدد القيام بأعمال إرهابية أخرى، حيث تم اعتقال افرادها والعثور على مسدس و60 كيلوغراما من المتفجرات مع جهاز تحكم عن بعد وصاعق تفجير بحوزة الخلية الإرهابية".

وأضافت الوزارة: "تم رصد خلية أخرى في محافظة سيستان وبلوشستان، ومع اعتقال أفرادها، تم منع العديد من وقوع الأعمال الإرهابية، وكانت هذه الخلية يتم توجيهها من قبل زمرة إرهابية إجرامية مقرها أوروبا، تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في المحافظة وتفجيرات وحشية في الأماكن الدينية، لبث الفرقة والنعرات الطائفية"، مشيرة إلى أن "زعيم هذه الخلية الإرهابية له سوابق في تهريب المخدرات وعمليات القتل، وأنه تم العثور على مسدسين وبندقيتي كلاشينكوف وبعض المعدات ومواد صنع القنابل بحوزته".

وأكمل بيان وزارة الأمن: "كما تم اعتقال خلية مسلحة في محافظة أذربيجان غربي، دخلت البلاد عبر إقليم كردستان العراق لابتزاز المواطنين وتنفيذ أعمال إرهابية، بعد اشتباك مسلح في منطقة أرومية الحدودية، حيث قتل اثنان منهم وفر آخر، فضلا عن العثور على بندقيتي كلاشينكوف وقنابل يدوية ومتفجرات وذخائر بحوزة الخلية الإرهابية".

المصدر: وكالة "فارس"