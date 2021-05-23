13 قتيلا و3 جرحى بسقوط عربة تلفريك شمالي إيطاليا

لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 3 آخرون بجروح بالغة بسقوط عربة تلفريك في إقليم بييمونتي شمالي إيطاليا اليوم الأحد، حسبما أفادت السلطات المحلية.

ووقع الحادث في تلفريك يربط بين بلدة ستريزا الواقعة على ضفاف بحيرة لاغو ماجوري، وجبل مونتيرون الذي يبلغ ارتفاعه نحو 1500 متر.

Anche #PoliziadiStato, con @emergenzavvf impegnata nei soccorsi da terra e dall'alto, che proseguono incessanti a #stresa (Verbania) nel luogo dove è avvenuto incidente alla funivia del Mottarone.

Un pensiero commosso a familiari vittime e vicinanza ai feriti.#essercisemprepic.twitter.com/aAH11XgIum — Polizia di Stato (@poliziadistato) May 23, 2021

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الحادث وقع على بعد حوالي 100 متر من قمة الجبل.

وحسب خدمة الطوارئ المحلية، فقد تم نقل المصابين وبينهم طفلان، بالمروحية إلى مستشفى في مدينة تورينو.

المصدر: وكالات