الكرملين: تعليق العقوبات الأمريكية ضد شركة Nord Stream 2 AG مؤشر إيجابي

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، على تخلي واشنطن عن فرض عقوبات جديدة على شركة Nord Stream 2 AG المعنية بتنفيذ مشروع "السيل الشمالي 2".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت يوم الخميس الماضي أنها تخلت عن فرض عقوبات ضد الشركة المذكورة، موضحة أن ذلك يخدم مصالحها القومية. لكن واشنطن فرضت لاحقا عقوبات ضد عدد من المؤسسات والسفن الروسية المشاركة في تنفيذ "السيل الشمالي 2".

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وقال بيسكوف في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" الذي تبثه قناة "روسيا" التلفزيونية كل يوم أحد: "لا شك أن ذلك يمكن ويجب اعتبار ذلك مؤشرا إيجابية ونعتبره كذلك".

ويقضي مشروع "السيل الشمالي 2" بمد خطين من أنابيب الغاز من سواحل روسيا إلى أراضي ألمانية عبر قاع بحر البلطيق، تبلغ قدرتها الإجمالية 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ويواجه المشروع معارضة شديدة من قبل الولايات المتحدة المهتمة بتصدير غازها المسال إلى أوروبا، إلى جانب أوكرانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت ألمانيا تمسكها بإتمام المشروع ورفضها لفرض الولايات المتحدة عقوبات تتجاوز الحدود الأمريكية.

المصدر: "نوفوستي"