لأول مرة منذ 17 عاما.. مليارات حشرات السيكادا تهاجم الولايات المتحدة

أعرب سكان العديد من الولايات الأمريكية عن قلقهم، بخصوص مهاجمة مليارات من حشرات السيكادا (حشرة الزيز Cicadidae)، بشكل دوري لأراضي هذه الولايات.

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، بنشاط لقطات لهذه الحشرات في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة.

وذكرت قناة NBC News، أنه تم تسجيل أعلى نشاط وتواجد لهذه الحشرات، في ولايات فرجينيا وماريلاند وجورجيا، لكن درجات الحرارة سترتفع في معظم أجزاء الساحل الشرقي للبلاد في المستقبل القريب، لذلك من المتوقع أن ترتفع أعداد هذه الحشرات المجنحة في تلك المنطقة أيضا.

Cicadas everywhere pic.twitter.com/Bnt0azxSIf — Anthony Quintano Photography (@AnthonyQuintano) May 23, 2021

ووفقا للخبراء، يبدو هذا الوضع فريدا من نوعه، لأن السيكادا خرجت من الأرض لأول مرة منذ 17 عاما.

My neighborhood currently sounds like there is a fleet of RV's with rusty axels slowly circling.



It's loud, high pitched, and grating.



I guess the cicadas are mating now... pic.twitter.com/C1TxMDXuiZ — Sean Baptiste (@SeanTheBaptiste) May 22, 2021

وقال جون كولي عالم الحشرات في جامعة كونيتيكت: "هذه تجربة فريدة لأن هذه الحشرات تخرج على مدى شهر أو نحو ذلك".

Cicada Brood X -



AKA "HR GIGER PRESENTS: LUNCHTIME WALK WITH THE DOGS" pic.twitter.com/0WHcijhNLK — Sean Baptiste (@SeanTheBaptiste) May 18, 2021

والسيكادا هي حشرات من عائلة السيكادا الغنائية، والتي تقضي معظم حياتها تحت الأرض.

المصدر:نوفوستي