اندلاع قتال في مدينة بميانمار على الحدود مع الصين

ذكرت وسائل إعلام في ميانمار، أن قتالا نشب اليوم الأحد بين قوات الأمن وتحالف من جماعات عرقية مسلحة معارضة لانقلاب فبراير في مدينة تقع على الحدود مع الصين.

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والقتال في مدينة ميوز، أحد المعابر الرئيسية مع الصين، هو الأحدث الذي ينشب في ميانمار منذ أن أدى الانقلاب إلى مواجهات في المناطق الحدودية.

وقالت محطة "دي.في.بي" ووكالة "خيت ثيت ميديا" إن القتال اندلع في ميوز في الفجر تقريبا، ونشرت "خيت ثيت ميديا" صورا لما قالت إنه مركبات مدنيين تنتشر بها ثقوب ناتجة عن طلقات نارية، ولم ترد تقارير بعد عن إصابات أو قتلى.

وفي وقت سابق، قال مسؤول باتحاد المعلمين في ميانمار، إن الجيش علق عمل أكثر من 125 ألف معلم لانضمامهم إلى حركة عصيان مدني تعارض الانقلاب العسكري، ويشكل هذا العدد نحو ثلث معلمي البلاد.

وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 815 شخصا خلال احتجاجات منذ الانقلاب، وقال رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ أمس السبت إن 300 شخص فقط قتلوا إضافة إلى 47 شرطيا.

المصدر: "رويترز"