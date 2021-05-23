"انبعاثات الكربون لديها ليست منخفضة".. الإعلام الصيني يسخر من "بدانة" غريتا ثونبرغ وهي ترد

انتقدت ناشطة المناخ السويدية غريتا ثونبرغ وسائل الإعلام الحكومية الصينية بعد أن نشرت مقالا استهزأ من "بدانتها" رغم كونها نباتية.

وفي مقال نشرته الأسبوع الماضي، سخرت صحيفة "تشاينا ديلي"، وهي منفذ إعلامي مملوك للحزب الشيوعي الحاكم، من ثونبرغ (18 عاما) بسبب وزنها ووصفها بـ"أميرة البيئة".

وجاء في المقال: "رغم أنها تدعي أنها نباتية، وبناء على نتائج نموها، فإن انبعاثات الكربون لديها ليست منخفضة في الواقع".

وتداول المقال على نطاق واسع في وسائل الإعلام الصينية، حيث اتهم البعض الناشطة السويدية باتباع "معايير مزدوجة" بعدما ركزت، حسب رأيهم، على انتقاد الصين، دون دول أخرى، فيما يتعلق بتأثيرها على البيئة.

ورد على المقال الصيني، كتبت ثونبرغ عبر "تويتر": "التعرض للاستهزاء بسبب السمنة من قبل وسائل الإعلام المملوكة للدولة الصينية هو تجربة غريبة جدا حتى بمعاييري. لكني سأضيفها بالتأكيد إلى سيرتي الذاتية".

Being fat-shamed by Chinese state owned media is a pretty weird experience even by my standards. But it’s definitely going on my resume. https://t.co/VfSEHU5N1A — Greta Thunberg (@GretaThunberg) May 21, 2021

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في وقت سابق من هذا الشهر، شاركت ثونبرغ تقريرا كشف أن الانبعاثات السنوية للصين كانت أكبر من تلك الصادرة عن كافة الدول المتطورة مجتمعة في عام 2019. وعلى الرغم من أن الصين كانت لا تزال تعتبر دولة نامية، إلا أن ثونبرغ اعتقدت أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة هذه المشكلة.

وتابعت ثونبيرغ أن العالم يجب أن "ينظر إلى قضية الانبعاثات من زاوية عدد السكان ونسبة الانبعاثات للفرد. ويجب على الدول المتطورة أن تقود حتى يتمكن الآخرون من رفع مستوياتهم المعيشية". وألحقت ثونبرغ بالتقرير مقطع فيديو يظهر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم في الانبعاثات التراكمية منذ عام 1750.

وسبق أن انتقد الناشط السويدية الدول الأخرى وقادة العالم لدورهم في أزمة المناخ والانبعاثات العالمية.

المصدر: "أندبندنت"