طهران تنفي اعتقالها 160 عسكريا أرمنيا

نفت السفارة الإيرانية لدى أرمينيا أنباء أوردتها بعض وسائل الاعلام حول اعتقال 160 عسكريا أرمينيا في إيران خلال حرب قره باغ الأخيرة، التي جرت بين أرمينيا وأذربيجان.

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وأعلنت إذاعة جمهورية أرمينيا أن السفارة الإيرانية لدى يريفان فندت تقارير حول تواجد 160 عسكريا أرمينيا في ايران، واعتقالهم من قبل ايران، إذ أنه بحسب هذا التقرير، أشارت السفارة الإيرانية إلى أن الاشاعات حول تواجد 160 عسكريا أرمينيا في ايران في الوقت الحاضر وأن الجانب الإيراني وضع شروطا لإعادتهم، "غير صحيحة ولا أساس لها".

ويأتي ذلك بعد أن نشرت بعض وسائل الإعلام الأرمينية تقريرا ذكرت فيه أن 160 عسكريا أرمينيا دخلوا الحدود الإيرانية خلال حرب الـ 44 يوما (مع جمهورية أذربيجان حول منطقة قره باغ)، وأن ايران قامت باعتقالهم، وفقا لتقرير الإذاعة.

المصدر: وكالة "فارس"