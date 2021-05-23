الكونغو الديمقراطية.. حمم بركان "نيراجونجو" تغمر المنازل.. الآلاف يفرون والسلطات تخلي مدينة بكاملها

اضطر آلاف المواطنين في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ترك ديارهم على خلفية ثوران بركان نيراجونجو الذي يعد من أكثر البراكين نشاطا وخطورة على مستوى العالم أمس السبت.

وأعلنت الحكومة أمس خطة لإخلاء مدينة غوما الواقعة في شرق الجمهورية على مقربة مباشرة من البركان، ويقدر عدد سكانها بما بين 1.5 مليون ومليوني شخص، فيما أكدت وكالة "فرانس برس" انقطاع الكهرباء عن المدينة.

#RDC: #GOMA | Aucune précision du côté des autorités sur le feu 🔥 aperçu dans le Nord de la ville de #GOMA. pic.twitter.com/nUcTlW7sug — MNCTV CONGO (@MnctvC) May 22, 2021

وبدأ آلاف المواطنين بالفرار من المدينة دون انتظار إعلان خطة الإجلاء، فيما فتحت رواندا المجاورة حدودها أمام حشود من اللاجئين الذين يغادرون على نحو الاستعجال مدينتهم.

#RDC_#Rwanda | Plusieurs congolais ont traversé la frontières entre #Goma et la ville voisine de #Gisenyi apres l'ouverture par les autorites rwandaises tard dans la soirée des frontières après l'éruption du volcan #Nyirangongopic.twitter.com/d0MFD99iV2 — MNCTV CONGO (@MnctvC) May 22, 2021

وأفادت قناة MNCTV CONGO بأن الحمم البركانية قد وصلت إلى إحدى ضواحي غوما ودمرت قبل ذلك ثلاث قرى محيطة على الأقل، فيما أكدت وكالة "رويترز" أن سيل الحمم توقف على بعد بضع مئات الأمتار عن حدود المدينة.

#RDC: Éruption 🌋 Volcan | #GOMA: voici la situation de ce matin. Dimanche 23 Mai 2021 . (Video) pic.twitter.com/KuGqPfgQCc — MNCTV CONGO (@MnctvC) May 23, 2021

وأعلن رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي المتواجد حاليا في أوروبا عن تعليق رحلته والعودة إلى الوطن نظرا لهذه التطورات.

وسجلت منذ عام 1882 في الكونغو الديمقراطية 34 حالة لثوران بركان نيراجونجو أودت آخرها عام 2002 بأرواح 250 شخصا مع تشريد 120 آلفا آخرين.

المصدر: RBC + إنترفاكس