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توقيف 200 شخص خلال مظاهرات محظورة في برلين

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توقيف 200 شخص خلال مظاهرات محظورة في برلين
Reuters Christian Mang
غملية توقيف أثناء مظاهرة غير مرخصة في برلين
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أوقفت الشرطة الألمانية اليوم السبت نحو 200 شخص أثناء مظاهرة احتجاجية غير مرخصة في العاصمة برلين، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

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وذكرت صحيفة Der Tagesspiel أن نصف المتظاهرين الذين هتفوا بشعارات مناهضة للقيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، تم توقيفهم بسبب انتهاكهم للاحتياطات الصحية.

ووردت سابقا تقارير بأن السلطات الأمنية والقضائية حظرت إجراء مظاهرات احتجاجية في وسط برلين، بما فيها تجمع لمناهضي قيود "كوفيد-19" كان منظموه يخططون لإجرائه قرب بوابة براندنبورغ الشهيرة، بمشاركة 16 ألف شخص.

المصدر: Der Tagesspiel

 

 

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