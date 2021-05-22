تركيا: لدينا عقود لشراء لقاحات مضادة لكورونا تعادل 3 أضعاف عدد سكاننا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن لدى بلاده عقودا لشراء لقاحات مضادة لكورونا تعادل 3 أضعاف عدد سكان البلاد.

وقال قوجه في تصريح: "لدينا عقود لشراء 100 مليون جرعة لقاح سينوفاك و120 مليون جرعة لقاح فايزر - بيونتيك و50 مليون جرعة سبوتنيك V".

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وأضاف أن "هذه الأرقام تعادل 3 أضعاف عدد سكاننا".

وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة صناعة الأدوية التركية Viscoran İlaç أعلنا في 28 أبريل الماضي عن التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V" في تركيا.

المصدر: "الأناضول" + RT